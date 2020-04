In questa Rubrica di QualEnergia.it pubblichiamo esperienze, richieste e visioni degli operatori delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in questa fase di emergenza per il coronavirus: le difficoltà pratiche che le aziende stanno incontrando, le loro soluzioni, le misure che le istituzioni energetiche dovrebbero predisporre, la percezione sui possibili sviluppi del mercato nelle prossime settimane e mesi.

L’opinione di Valerio Natalizia, Amministratore delegato di SMA Italia

Difficoltà pratiche

Il Coronavirus rappresenta una grande sfida per le persone e per l’economia di tutto il mondo.

Coloro che abitano in Lombardia hanno avuto l’onere di abituarsi da più tempo a questa situazione drammatica e senza precedenti. Per tutti noi è un grande cambiamento non incontrare i nostri colleghi ogni mattina alla macchina del caffè o avere riunioni di persona con loro e con i clienti.

SMA Italia ha affrontato da subito questo periodo di reclusione forzata in maniera molto positiva, tanto da essere presa come role model dalle altre sedi internazionali del gruppo dislocate nel mondo.

La comunicazione continua ad andare molto bene. I meeting virtuali e le interazioni tramite strumenti digitali sono all’ordine del giorno, così da non lasciare nessun argomento o progetto indietro, ove possibile.

I dipartimenti più penalizzati dell’azienda al momento sono quello dell’assistenza tecnica in campo e delle vendite. In merito a quest’ultima parte la chiusura della maggior parte dei nostri distributori e l’impossibilità ad operare da parte degli installatori sta di fatto bloccando il nostro mercato.

Per fortuna, l’impronta digitale è fortemente radicata nella nostra filosofia di business; abbiamo, infatti, rafforzato negli ultimi anni gli strumenti di analisi dei guasti in remoto e di formazione a distanza per i nostri partner commerciali.

Misure aziendali

Anche se il feedback è per lo più molto positivo, ci sono certamente alcune difficoltà nell’Home Office. Prima di tutto, per i manager che sentono di non riuscire a guidare i propri team a distanza con la stessa efficienza ed efficacia.

Poi, per tutti gli impiegati, c’è la difficoltà a tenere separata la vita professionale e quella privata, che coesistono oramai nello stesso spazio fisico della propria abitazione. Molti di noi, infatti, si sono trovati da subito ad affrontare il problema della cura dei propri figli, a causa di scuole e asili chiusi.

Il gruppo SMA sta mettendo su webinar e corsi di formazione, anche per aiutare i propri dipendenti a organizzare al meglio la propria giornata. Personalmente, ritengo che la disciplina e l’organizzazione giochino un ruolo fondamentale nella buona riuscita di questo periodo. Solo apprezzando l’opportunità immensa che abbiamo, potendo lavorare da casa, trarremo il massimo beneficio da questa situazione.

Percezione sui possibili sviluppi del mercato

Stiamo sicuramente vivendo un momento complesso, che non ha precedenti nella storia dal secondo dopoguerra.

Il fotovoltaico, tuttavia, può essere considerato uno dei driver di ripresa e competitività delle nostre aziende, aiutando quindi il sistema paese a riprendersi più velocemente da questo sciagurato e sfortunato periodo.

Si spera che il GSE a tal proposito faccia la sua parte, agevolando il più possibile ad esempio le operazioni di revamping.

Si auspica anche che il settore residenziale possa essere aiutato grazie a nuove manovre che potrebbero prevedere ad esempio una detrazione fiscale del 100% o uno sconto in fattura supportato dal sistema creditizio.

Le previsioni delle installazioni fotovoltaiche a livello globale e per il 2020 dovrebbero subire una leggera flessione, che è stata stimata attorno al 10%. Ovviamente la situazione potrebbe mutare a seguito di decisioni prese dai vari governi europei.

In Italia, per ora, non stiamo vedendo rallentamenti su progetti più complessi, mentre ci aspettiamo un rallentamento progressivo sulle piccole istallazioni, soprattutto residenziali.

Per quel che concerne invece gli sviluppi di impianti di grande dimensione incentivati e non, sicuramente c’è e ci sarà nel breve e medio periodo un rallentamento in termini di tempistica legato alle problematiche organizzative dovute al coronavirus, ma poi è più che auspicabile un incremento dei target di decarbonizzazione a livello europeo, soprattutto in considerazione di una più che probabile connessione tra diffusione di virus, inquinamento e cambiamento climatico.

