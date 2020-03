Mai come in questo momento di crisi è importante che anche il mondo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica si riconosca come comunità e faccia sentire la sua voce.

Per questo QualEnergia.it vuole raccogliere esperienze, richieste e visioni di lettori e operatori.

Scriveteci sulla casella di posta rubriche@qualenergia.it (oggetto: energie pulite e coronavirus).

Raccontate le difficoltà pratiche che state incontrando nel vostro lavoro, le misure che secondo voi servirebbero per superarle, la vostra percezione sui possibili sviluppi del mercato nelle prossime settimane e mesi.

Qui, invece, potete trovare la raccolta aggiornata con le notizie che stiamo pubblicando connesse all’emergenza Covid-19: provvedimenti, rinvii delle scadenze, analisi di mercato e altro ancora.

