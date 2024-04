Rebutting 33 False Claims About Solar, Wind, and Electric Vehicles

L’impatto delle notizie false sullo sviluppo delle rinnovabili è già tangibile. Sforzi di disinformazione coordinata hanno smorzato l’entusiasmo dell’opinione pubblica, in particolare in una società particolarmente polarizzata come quella americana. Una raccolta di risposte puntuali e argomentate ai luoghi comuni più diffusi su solare, eolico e auto elettriche. Autore: Sabin Center for Climate Change (Columbia […]