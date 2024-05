Dl Agricoltura al Senato per la conversione: la relazione illustrativa

Parte dal Senato l’iter di conversione del dl Agricoltura: il governo ieri ha depositato il disegno di legge 1138 di conversione del decreto, pubblicato in Gazzetta mercoledì con il numero 63/2024. Sull’articolo 5, che come noto vieta il fotovoltaico a terra in aree agricole produttive, si preannuncia un intenso lavoro delle associazioni per provare ad […]