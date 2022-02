Sono aperti i bandi approvati dalla Regione Lazio per i corsi di qualifica professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – (Fer) Solare Termico” e “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer) Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici”.

La scadenza dei termini per presentare le domande è fissata rispettivamente al 16 febbraio e al 3 marzo prossimi.

I corsi sono organizzati dalla “Scuola delle Energie”, che nasce dalla partnership tra Enea e Città metropolitana di Roma Capitale. Hanno una durata di 80 ore e si svolgeranno in parte in presenza e in parte in formazione a distanza (Fad).

L’installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – specifica Enea nella nota di accompagnamento alla pubblicazione dei bandi – è un tecnico in grado di realizzare un impianto Fer, predisporre documentazione e materiali curando il processo di approvvigionamento, condurre le fasi di installazione e manutenzione straordinaria e di eseguire il collaudo dell’impianto, rilasciandone documentazione richiesta. Interagisce con il cliente, anche consigliandolo sulle migliori e più idonee soluzioni tecnologiche ed impiantistiche in funzione delle specifiche necessità e del contesto territoriale; è in grado di adottare comportamenti per operare in sicurezza

Le sedi e la documentazione

Nello specifico, il corso “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – Fer – solare termico” si svolgerà presso la sede operativa della Scuola delle Energie – cmfp Civitavecchia, (via Terme di Traiano – Civitavecchia) e in modalità a distanza sulla piattaforma “Accade”.

Scadenza inserimento delle domande sulla piattaforma: 16 febbraio 2022

Il corso Fer Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici prevede invece lezioni frontali, lezioni in Fad e tirocinio formativo. Le lezioni si svolgeranno presso il Centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, (via Andrea da Garessio, 109 – Roma) e sulla piattaforma “Accade”.

Scadenza inserimento delle domande sulla piattaforma: 3 marzo 2022

