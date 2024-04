L’eolico offshore nel 2023 e uno sguardo ai prossimi anni

Nel 2023 la potenza complessiva installata di eolico offshore ha toccato quota 9,8 GW, superando di poco i 9,4 GW del 2022 e lontana dal boom del 2021, quando furono aggiunti 15,6 GW.

Il dato è comunque significativo visti i due principali problemi che hanno portato a gravi ritardi e numerose cancellazioni di progetti eolici offshore in tutto il mondo: i costi più elevati e i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento.

Secondo il World Forum Offshore Wind (Wfo), che ha appena pubblicato il suo “Global Offshore Wind Report” del 2023 (link in basso), in totale lo scorso anno sono entrati in funzione 25 parchi eolici in mare. Di questi, 18 si trovano in Asia e i restanti 7 in Europa.

La Cina è in cima alla classifica dei Paesi con la maggiore potenza cumulativa installata con 31,5 GW, dopo aver messo in esercizio 5 GW nel 2023.

In Europa, con la piena operatività del progetto Saint-Brieuc da 496 MW, la Francia ha più che raddoppiato la sua potenza eolica offshore portandola a 978 MW.

Il 2023 è stato un anno importante anche per la Norvegia con il lancio dell’Hywind Tampen, che con i suoi 88 MW è attualmente il più grande parco eolico offshore galleggiante al mondo. Come si nota dal grafico, l’Italia resta ferma ai 30 MW del parco davanti a Taranto.

Con la nuova potenza offshore del 2023, l’installato globale nei parchi eolici marini ha raggiunto i 67,4 GW, di cui quasi la metà (il 47%) si trova in Cina. Nel mondo sono attualmente in funzione 282 impianti eolici offshore, di cui 158 in Asia, 122 in Europa e 2 negli Stati Uniti.

Il gigante asiatico domina anche gli scenari futuri. Attualmente nel Paese sono in costruzione altri 6,3 GW; seguono a notevole distanza il Regno Unito (3,9 GW) e Taiwan (2,4 GW). A fine 2023 nel mondo erano in fase di installazione circa 16 GW di eolico in mare.

Il mercato dei produttori di turbine



Venendo ai fornitori di turbine, nel 2023 sono stati firmati contratti per 22,9 GW, con Siemens Gamesa che si è aggiudicata il 33% del totale. Un contributo importante è arrivato nella seconda metà dell’anno, quando l’azienda tedesca si è aggiudicata la gara per fornire le turbine del parco eolico Hornsea Project Three della danese Ørsted, che sorgerà nel Mare del Nord, a circa 160 chilometri dalla costa dello Yorkshire.

Dietro Siemens Gamesa ci sono Vestas e Ming Yang, rispettivamente con 3,1 GW e 1,8 GW. Considerando il periodo 2018-2023, Siemens Gamesa primeggia con una quota di mercato del 26%, Ming Yang (13%) è in seconda posizione, seguita da Vestas (10%).

Nel 2023, fa notare il report Wfo, c’è stato anche un ulteriore avanzamento nella diffusione di turbine di maggiore potenza, con la Cina che ha installato turbine da 16 MW in due impianti, Zhangpu Liuao Phase 2 e Pingtan Waihai.

In generale la dimensione media dei progetti offshore installati nel 2023 è stata di 392 MW rispetto ai 225 MW del 2022. Il più grande in termini di potenza è stato l’Hollandse Kust Zuid da 1,5 GW al largo delle coste olandesi, che ha contribuito al (quasi) raddoppio della potenza nazionale per questa tecnologia.

Il futuro dell’eolico offshore

Per delineare il futuro del settore, ancora connotato da diverse incognite, gli analisti di Westwood Global – società di analisi dati e consulenza di settore – hanno elaborato tre scenari che tengono conto di diversi gradi di certezza dei 380 GW di potenza eolica offshore al momento solo pre-autorizzata. Un potenziale installato che dovrà essere sottoposto dunque alle decisioni finali di investimento (Fid) tra il 2024 e il 2030.

Il 9% di questa pipeline ricade attualmente in uno stato di certezza “probabile”, il 51% è “possibile” e il 40% è “rischioso”.

Nello scenario “alto” si prevede una potenza cumulativa approvata di 504 GW, dominata dall’Europa (41%) seguita dalla Cina col 33%, dal resto dell’Asia con il 16% e, infine, dal resto del mondo con il 10%.

In quello “medio” la potenza cumulativa autorizzata ammonterà a 351 GW: la riduzione è dovuta in buona parte alla Cina, che attualmente ha oltre 46,7 GW considerati “a rischio”. Nel resto dell’Asia sono considerati a rischio 43,3 GW, in Europa 41,4 GW e nel resto del mondo 21,1 GW.

In ultimo c’è lo scenario “basso”, secondo cui solo altri 32,6 GW raggiungeranno la decisione finale di investimento entro fine decennio.

Il grafico a sinistra mostra i progetti in attesa di Fid, con la fascia in blu scuro che riguarda quelli già approvati. Quello a destra rappresenta le proiezioni dei tre scenari.

I fattori chiave che secondo gli analisti potrebbero aiutare l’industria a raggiungere lo scenario “alto” sono un rafforzamento del mercato dei PPA e il potenziamento della capacità di rete e delle infrastrutture portuali.

Westwood Global ha poi rivisto al ribasso le previsioni decennali al 2032, che tengono conto anche della media tra gli scenari appena discussi.

Gli analisti si aspettano che la potenza eolica globale offshore raggiungerà i 414 GW entro otto anni (dai 67,4 GWdel 2023), con un calo del 7,4% rispetto alle previsioni già fatte nel primo semestre 2023. Le stime sono cambiate principalmente a causa della cancellazione di alcuni progetti, tra cui spiccano Ocean Wind 1 e 2 di Ørsted negli Stati Uniti.