$00 MW di solare FV e accumuli per 300 MW/1.200 MWh a prezzi super competitivi. Via libera dall’azienda municipale per i servizi pubblici di Los Angeles al parco di 8minute Solar Energy..

Sta per aprirsi un nuovo capitolo della “lotta” tra fonti rinnovabili e impianti a gas, in uno degli Stati Usa che più di tutti sta puntando sulle tecnologie a zero emissioni inquinanti: la California.

L’azienda municipale dei servizi pubblici di Los Angeles, un colosso che serve più di quattro milioni di cittadini (LADWP: Los Angeles Department of Water and Power), ha appena approvato all’unanimità la costruzione di un super-progetto fotovoltaico con batterie per l’accumulo energetico, il più grande degli Stati Uniti con queste caratteristiche (vedi anche il nostro articolo di luglio sull’ iniziativa).

Battezzato Eland Solar and Storage Center, l’impianto, che sorgerà in una zona semidesertica nella contea di Kern e sarà sviluppato da 8minute Solar Energy in due fasi, avrà una potenza totale installata di 400 MW con un sistema di accumulo che potrebbe arrivare fino a 300 MW/1.200 MWh secondo le diverse opzioni proposte da 8minute e riportate da GTM Research.

Da record il prezzo indicato nel contratto di 25 anni per l’acquisto dell’energia solare: meno di 2 centesimi di dollaro per kWh, quindi sotto 20 dollari/MWh.

E anche sommando il costo degli accumuli, si rimane sotto 40 $/MWh, un valore bassissimo per un’installazione combinata di solare con batterie al litio.

Così il progetto è destinato a diventare una colonna portante del Green New Deal voluto dal sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, che punta a incrementare la quota di energie rinnovabili nell’area della metropoli Usa; si parla di un 55% di fonti pulite nel 2025 per poi salire a 80% nel 2036 e 100% nel 2045.

In questo momento, l’azienda municipale di Los Angeles utilizza un 31% circa di elettricità rinnovabile, con la previsione di aggiungere fino a sette punti percentuali dopo l’avvio del futuro impianto FV.

Tra le misure del piano di Garcetti c’è la chiusura di tre centrali a gas sulla costa californiana, sostituendole con nuova generazione da risorse “verdi” come il maxi parco fotovoltaico di 8minute Solar Energy, la cui completa entrata in esercizio è prevista entro il 2023.

Grazie al solare utility-scale con grandi batterie, Los Angeles intende mantenere la sicurezza e continuità delle forniture elettriche, anche per coprire i picchi di consumo nelle ore serali, al posto di doversi affidare alle unità tradizionali alimentate a gas naturale o carbone.

Ricordiamo poi che si trova in California la maggior parte delle grandi installazioni di batterie al litio pianificate per i prossimi anni, con potenze superiori a 100 MW (vedi qui).

