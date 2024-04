Stati Uniti, si sperimenta il fotovoltaico galleggiante sui grandi canali

Negli Stati Uniti si prospettano nuovi investimenti nel fotovoltaico galleggiante sui canali di irrigazione, grazie ai finanziamenti federali previsti dall’Inflation Reduction Act (Ira) con 25 milioni di dollari a disposizione per progetti in questo settore.

Come annunciato dal democratico Jared Huffman (rappresentante del distretto 2 della California al Congresso Usa), 19,5 milioni saranno utilizzati per installare pannelli solari flottanti in tre diversi progetti in California, Oregon e Utah.

La fetta maggiore – 15 milioni $ – andrà al progetto floating PV sul canale Delta-Mendota, un acquedotto di 188 km nella California centrale.

Tutti questi finanziamenti, informa una nota di Huffman, che ha elaborato la disposizione dell’Ira che ha reso possibile l’assegnazione dei fondi,, arrivano dall’agenda Investing in America del presidente Biden.

Scopo dell’iniziativa è valutare i miglioramenti di efficienza idrica, grazie alla minore evaporazione dell’acqua assicurata dall’ombreggiamento dei pannelli, oltre alla quantità di energia prodotta, per una futura implementazione su larga scala di questi impianti.

“L’implementazione di pannelli solari sui nostri sistemi di canali – ha spiegato Huffman – è una soluzione intelligente ai crescenti dilemmi legati all’acqua e all’energia […] per aumentare l’efficienza riducendo al contempo la nostra impronta di carbonio e la perdita di acqua dovuta all’evaporazione dei canali”.

Il progetto californiano coinvolgerà la San Luis & Delta-Mendota Water Authority, il Bureau of Reclamation (agenzia federale che gestisce le risorse idriche) e l’Università della California-Merced, attraverso un partenariato pubblico-privato e accademico che studierà gli impatti dei pannelli solari galleggianti sul canale Delta-Mendota.

Il progetto pilota prevede di installare fino a tre tecnologie solari galleggianti per valutare fattibilità, costi e i benefici delle diverse soluzioni. Sono tanti, infatti, gli aspetti da analizzare: corretta progettazione degli impianti, pratiche di manutenzione, potenziale energetico, effetti sulla qualità dell’acqua.

Gli altri due progetti finanziati sono il Main Canal Floating Photovoltaics in Oregon (2,55 milioni di $) e quello sul Layton Canal nello Utah (1,5 milioni).

Quest’ultimo, in particolare, sarà un progetto dimostrativo quinquennale per raccogliere dati con cui valutare la capacità tecnica, la fattibilità economica e la possibile applicazione su vasta scala del fotovoltaico sui canali.

Tra gli obiettivi: migliorare la qualità dell’acqua riducendo la proliferazione di alghe lungo il canale, produrre energia rinnovabile da usare nelle stazioni di pompaggio o rivenderla alla società di servizi pubblici, ridurre le perdite idriche per evaporazione.