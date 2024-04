In California le rinnovabili vanno oltre il 100% della domanda elettrica per 30 giorni

In California, in 30 degli ultimi 38 giorni, le rinnovabili hanno soddisfatto il 100% della domanda di elettricità, per periodi compresi tra 15 minuti e sei ore al giorno.

Un record storico per lo Stato occidentale Usa, che in passato aveva già raggiunto vette simili ma solo per brevi momenti, ad esempio in giornate particolarmente soleggiate. È la prima volta che la California riesce a sostenere il ritmo per un periodo così prolungato.

I dati sul mix elettrico provengono dal California Independent System Operator (CaISO), il gestore delle reti di trasmissione dello Stato.

Si veda a titolo esemplificativo il grafico relativo a metà giornata di domenica scorsa, 14 aprile, mostrato da Mark Z. Jacobson, professore di ingegneria civile e ambientale dell’Università di Stanford, noto per i suoi studi su un sistema elettrico al 100% a Fer.

Lo studioso ha anche previsto che la California dipenderà esclusivamente dall’energia eolica, idrica e solare entro il 2035. L’obiettivo ufficiale dello Stato è però quello di utilizzare esclusivamente fonti rinnovabili un decennio più tardi, nel 2045, come stabilito dal “The 100 Percent Clean Energy Act of 2018”, provvedimento promosso dal Senato locale anche noto come “SB 100” (“Senate Bill 100”), che fissa anche l’obiettivo intermedio del 60% del mix elettrico rinnovabile entro il 2030.

Secondo i dati più recenti pubblicati a maggio 2023 dalla California Energy Commission, nel 2021 oltre il 37% dell’energia dello Stato proveniva dal suo “Renewables portfolio standard”, che comprende solare, eolico, piccoli impianti idroelettrici e a biomassa, oltre al geotermico. Sommandovi anche i grandi impianti idroelettrici e il nucleare si arriva al 59%.

Le rinnovabili nella regione sono in rapida espansione. A inizio aprile il California Independent System Operator pubblicato l’ultima bozza (pdf) del piano di trasmissione 2023-24, inserendo 26 nuovi progetti, dal valore di 6,1 miliardi di dollari (5,7 miliardi di euro), con gran parte dell’investimento destinato all’eolico offshore.

La California Public Utilities Commission (CPUC) ha previsto che lo Stato dovrà aggiungere più di 85 GW di nuova potenza rinnovabile entro il 2035 e il CaISO ha basato il suo piano di trasmissione su questa previsione. Poco più di 4,5 miliardi saranno destinati alla creazione di tre principali linee di trasmissione che collegherebbero i parchi eolici galleggianti al largo della costa della contea di Humboldt.

Diverse linee di connessione più piccole trasporterebbero poi gran parte di quell’energia nella Bay Area. Si prevede che i primi parchi eolici offshore inizieranno a produrre elettricità intorno al 2034.

“Questi progetti al largo della costa settentrionale della California rappresentano la prima ondata di sviluppo dell’energia eolica offshore per soddisfare le esigenze del portafoglio statale e allo stesso tempo essere sufficientemente flessibili per espandersi in futuro per soddisfare eventuali crescenti requisiti”, ha affermato Neil Millar, vicepresidente del CaISO.

Nel complesso, la bozza del piano 2023-2024 è progettata per aggiungere oltre 38 GW di potenza solare, oltre 3 GW di potenza eolica interna, altri 5,6 GW eolici da altri Stati (Wyoming, Idaho e New Mexico), 4,7 GW di eolico offshore (di cui 3,1 GW nell’area di Morro Bay e 1,6 GW nell’area di Humboldt) e oltre 21 GW di geotermico.

La bozza prevede anche progetti di accumulo a batteria co-localizzati in tutto lo Stato accanto ai nuovi impianti rinnovabili attesi, nonché accumuli autonomi situati in prossimità di Los Angeles, nella Bay Area e a San Diego. In totale sono previsti 30 GW di storage.

Il settore in cui però la California eccelle è il fotovoltaico. Nel 2023 lo Stato ha generato 68.816 GWh di elettricità dall’energia solare, più di tutti gli altri, con il Texas secondo a 31.739 GWh, stando ai dati contenuti in un’analisi della no-profit Climate Central. Gli Stati con la maggiore potenza solare nel 2023 sono stati la California, con 36.461 MW, Texas (18.476 MW), Florida (10.352 MW), Carolina del Nord (7.150 MW) e Arizona (5.848 MW). Ci sono stati giorni – l’ultimo lo scorso 11 aprile – in cui la sola energia solare ha coperto oltre il 100% della domanda elettrica californiana (per circa un’ora e mezza, dalle 12 alle 13.30).

Ma nonostante il recente successo nella diffusione dell’energia pulita, lo Stato dipende ancora fortemente dalle fonti fossili. A smorzare gli entusiasmi i dati più recenti della US Energy Information Administration, secondo cui la California è l’ottavo produttore di petrolio greggio tra gli Stati americani e il secondo consumatore di prodotti petroliferi raffinati, dopo il Texas, rappresentando circa l’8% del consumo totale degli Usa.

Di questi soltanto una minima quantità viene utilizzata per la produzione di elettricità, in compenso però nel 2021 lo Stato ha avuto il primato come maggior consumatore nazionale di carburante per aerei e secondo maggior consumatore di benzina per veicoli a motore, sempre dopo il Texas.