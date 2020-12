È fresca di pubblicazione la quarta e ultima uscita annuale di AgriforEnergy, che offre ai lettori, oltre a tutte le ultime novità che interessano il mondo del riscaldamento a biomasse, un ricco speciale sul pellet, per conoscere ogni aspetto del mercato nazionale e internazionale, le proposte di AIEL sul meccanismo del reverse charge e tutte le analisi sui temi caldi di questo biocombustibile.

2020, anno di cambiamenti

Con il quarto numero del trimestrale di informazione tecnica sulla filiera legno energia, pubblicato a cura di AIEL, Associazione italiana energie agroforestali, si conclude un anno ricco di novità per la rivista, passata in versione digitale e interamente sfogliabile sul sito di AIEL.

Un cambiamento che rende più facile accedere ai contenuti della rivista, per non perdersi nessuna notizia che riguarda la filiera legno-energia: norme politiche e tecniche in fase di studio, nuovi prodotti lanciati sul mercato, tutti gli approfondimenti su certificazioni come ENplus®, Biomassplus® e ariaPulita®, e i migliori case study con i progetti applicativi più interessanti proposti dalle aziende.

Speciale Pellet

Fiore all’occhiello di questo quarto numero è il ricco speciale dedicato al pellet: dalle interessanti opportunità offerte dal suo dinamico mercato internazionale, descritte in un articolo a cura di Gilles Gauthier, alle incertezze e alle sfide del futuro per il mercato del pellet nell’Europa Sud-Orientale, descritte da Branko Glavonjić.

Grande attenzione è dedicata anche al tema scottante delle frodi carosello, particolari operazioni fraudolente con cui viene evaso il pagamento dell’IVA sul materiale venduto. Un fenomeno grave, di cui le prime vittime risultano gli operatori onesti e rispettosi delle norme. Annalisa Paniz approfondirà il tema, spiegandoci come il meccanismo del reverse charge potrebbe contribuire ad alleviare questo problema.

E ancora, focus sui consumi di pellet in Italia con gli articoli di Diego Rossi e Matteo Favero che illustrano tutti i dettagli: com’è distribuito il consumo tra le regioni italiane? Come sta evolvendo l’utilizzo di questo biocombustibile?

Infine, Giulia Rudello e Matteo Favero lanciano uno sguardo sul fenomeno delle asimmetrie bilaterali e sull’import dell’Italia, spiegando come le incongruenze statistiche relative al commercio internazionale rendano difficile una puntuale comprensione dei flussi di import ed export, sia in termini di quantità commercializzate che del relativo valore economico.

Next Generation EU, le proposte di AIEL

Nell’editoriale di apertura del nuovo numero della rivista invece, Domenico Brugnoni, Presidente di AIEL, e Marino Berton, Coordinatore, fanno il punto sulle proposte lanciate dall’Associazione a Governo e Parlamento nell’ambito del Recovery Plan “Next Generation EU” per incentivare una gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale nazionale.

Un quadro di proposte organiche per realizzare un piano di investimento strategico che vada a favore di aree interne e montane delle Alpi e dell’Appennino, finalizzato alla promozione di filiere energetiche locali e sostenibili, per sostenere la crescita economica e sociale dei territori collocati in queste aree.

Flash e notizie dai Gruppi di filiera

Ricchi di spunti interessanti anche gli approfondimenti dedicati ai temi più rilevanti dei Gruppi di filiera, come la presentazione di Valter Francescato riguardo le potenzialità delle biomasse locali, in particolare del cippato di produzione locale, per la sostituzione delle fonti energetiche fossili nella produzione di calore di processo industriale e nella cogenerazione ad alto rendimento.

Il cippato di origine locale è infatti una modalità efficiente in termini energetici e ambientali per valorizzare le fonti rinnovabili legnose, in grado di ridurre le emissioni di CO 2 e garantire più occupazione in territori naturalmente vocati come il Trentino, dove notiamo da anni un surplus produttivo di cippato forestale industriale che non riesce a trovare una collocazione locale per la sua valorizzazione energetica.

Le norme tecniche

Molto importanti anche le nuove indicazioni contenute nella nuova norma di installazione di apparecchi e caldaie fino a 35 kW. Sul nuovo numero di AgriforEnergy troveremo un’ampia panoramica rivolta a installatori e manutentori per orientarsi sul nuovo assetto legislativo che definisce i criteri di installazione, controllo e manutenzione degli apparecchi alimentati a combustibile solido.

Italia Legno Energia, la fiera prepara il ritorno

Verrà illustrata l’anteprima di Italia, Legno, Energia, la fiera dedicata alla filiera energetica del legno promossa da Piemmeti Spa, in programma dal 25 al 27 marzo 2021 ad Arezzo. Sarà la prima occasione per il settore di ritrovarsi dopo oltre un anno, presentare nuovi prodotti e tecnologie, ma soprattutto riprendere il contatto diretto con clienti e rivenditori. In un’intervista speciale Raul Barbieri, direttore generale di Piemmeti, ci spiega come l’evento sia pronto a re-inventarsi e come si stia lavorando dietro le quinte per ripensare spazi, modalità di business e protocolli di sicurezza.

Progetti realizzati

In chiusura del magazine, tornano le pagine dedicate ai progetti realizzati dalle aziende. Una serie di schede per descrivere e raccontare alcuni dei migliori interventi progettistici di riqualificazione energetica che vedono protagonista l’energia rinnovabile del legno. Un osservatorio per restare aggiornati su alcune delle migliori nuove tecnologie che si stanno affacciando sul mercato e conoscere i grandi vantaggi ambientali, economici e funzionali che garantiscono.

Scopri tutte le novità nell’ultimo numero di AgriforEnergy, sfoglia la rivista visitando il sito web di AIEL!

