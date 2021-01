Il chiarimento dell’indipendenza funzionale dell’edificio vale per tutti gli interventi incentivati dal Superbonus; il governo vuole introdurre una norma per maggiori controlli sulle parcelle che le imprese pagano ai professionisti; le unità collabenti senza Ape possono accedere alla detrazione del 110% anche se non hanno impianti. Sono solo alcuni dei chiarimenti e degli annunci che […]

