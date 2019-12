Un produttore danese fornirà 100 MW di energia eolica a un’azienda chimica tedesca per 10 anni

Il produttore danese di energia eolica Orsted e l’azienda chimica tedesca Covestro hanno firmato il più grande contratto a lungo termine al mondo per la fornitura energetica da un parco eolico offshore non incentivato. Orsted ha comunicato che Covestro acquisterà la produzione di 100 MW eolici a prezzo fisso per 10 anni, dal parco eolico […]

