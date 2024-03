Fotovoltaico, PPA on site da 12 anni tra Edison e Bekaert Redazione QualEnergia.it

Edison Next finanzierà, realizzerà e gestirà l'impianto sul tetto di una fabbrica di fili e cavi di acciaio in Sardegna, alla quale venderà l'energia pulita per la durata del contratto.

Un PPA on-site della durata di 12 anni su un impianto fotovoltaico da 6,1 MW, realizzato sul tetto dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu (Cagliari) e in grado di soddisfare più del 20% della richiesta energetica della fabbrica. Questo l'oggetto dell'accordo siglato tra Edison Next, società del Gruppo Edison che segue industrie e pubbliche amministrazioni nella

