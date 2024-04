Fotovoltaico, nuovo Ppa tra Shell e Valbormida per 13 GWh annui

L’impianto fotovoltaico di Shell da 10 MW di Cumiana, in Piemonte, è al centro di un nuovo Power purchase agreement (Ppa) per il mercato italiano dell’energia solare. Valbormida, società di stampaggio a caldo degli acciai per l’automotive e l’agricoltura, ha siglato un accordo con Shell Energy Italia della durata di nove anni per la fornitura […]