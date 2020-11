L’Europa potrebbe contare su 300 GW di eolico offshore nel 2050, 25 volte la potenza installata oggi nei 27 Stati membri Ue in questa tecnologia (circa 12 GW a fine 2019), con investimenti stimati in 789 miliardi di euro. I numeri sono stati anticipati dall’agenzia EurActiv, che cita una bozza della nuova strategia Ue per […]

