Eolico offshore, l’Italia può davvero creare una filiera industriale multi-GW?

Per noi “è strategico entrare nell’eolico offshore”; “sentiamo questa tecnologia strategica per il nostro business”; “vogliamo essere parte di questa sfida”. Parole di Edison, Fincantieri e Saipem: a sentire le aziende intervenute questa mattina al Summit sull’eolico offshore in Italia e in Europa alla fiera KEY di Rimini, realizzare grandi impianti eolici in mare è […]