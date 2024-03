Prove di ripartenza per l’eolico europeo. L’Italia entrerà in partita?

Nel 2023 il vento ha ripreso a soffiare in una direzione più favorevole all’eolico europeo, anche se in alcuni Paesi, come l’Italia, l’intensità della ripresa è più debole. In generale, si sono visti miglioramenti sul versante delle autorizzazioni e sono ripartiti gli investimenti, grazie anche alle novità normative a livello Ue. Questo il quadro sintetico […]