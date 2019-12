Sosterrà gli impianti programmabili in esercizio prima del 2007 e non più incentivati.

Nuovi incentivi in arrivo per gli impianti a a biogas in esercizio da prima del 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici: ad introdurli un emendamento alla legge di Bilancio approvato al Senato e che ha per primo firmatario Taricco (PD). Secondo il testo (in allegato in basso), potranno accedere al […]

