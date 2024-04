Biogas e biometano, novità da Arera su prezzi minimi garantiti e connessioni

L’Arera ha pubblicato due recenti delibere molto importanti per il settore del biogas/biometano: una sui prezzi minimi garantiti per l’energia elettrica prodotta dagli impianti a biogas e biomasse solide e una sulla procedura predisposta da Snam per connettere gli impianti a biometano, dal 1° giugno 2024. I prezzi minimi garantiti Per quanto riguarda i prezzi […]