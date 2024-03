Biogas e biometano, il testo firmato del decreto “Pratiche ecologiche”

Un contributo in conto capitale, pari a un massimo del 65% delle spese e fino a 600mila euro, rivolto a imprese e progetti di investimento che vogliano promuovere lo sviluppo del biogas e azioni per l’efficienza in agricoltura. Questo quanto prevede il decreto ministeriale Pratiche ecologiche, firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto […]