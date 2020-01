I due gruppi hanno creato una nuova società che estende alla Spagna l'attività di Cogenio, fondata con l’obiettivo di investire in generazione distribuita e progetti di efficienza energetica per clienti business.

