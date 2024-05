Tutte le incongruenze della moratoria sulle rinnovabili in Sardegna

Il 30 aprile la giunta regionale della Sardegna ha approvato il disegno di legge intitolato “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” (link in basso). Green Horse Legal Advisory, studio legale parte del Gruppo italiano di advisory strategica specializzato nella consulenza legale, finanziaria e ingegneristica per progetti di transizione energetica, […]