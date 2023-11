Progetti di ricerca, sviluppo ed energia rinnovabile: contributi alle imprese dell’Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna assegna contributi in conto capitale alle imprese che candidano progetti di ricerca e sviluppo, in grado di generare occupazione e che investono anche in energia rinnovabile. Il bando (allegato in basso) ha un budget iniziale di 13 milioni di euro, a valere del Programma Regionale FESR 2021-2027. Possono presentare domanda di […]