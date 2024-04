Bando della Regione Piemonte per la mobilità sostenibile nei Comuni

La Regione Piemonte ha aperto da gennaio 2024 un bando che ha l’obiettivo di promuovere azioni sul tema della mobilità sostenibile urbana e della trasformazione degli spazi pubblici.

Il programma di interventi prevede la concessione di contributi in conto investimenti e in spesa corrente per favorire lo spostamento verso modalità di mobilità collettiva o individuale a basso impatto ambientale.

Il bando, “per la realizzazione di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva”, è rivolto a 76 Comuni piemontesi che attuano le misure di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, previste dal Piano Regionale della qualità dell’aria (PRQA), approvato dal Consiglio regionale, con DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854 dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 9-2196 del 26 febbraio 2021 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694 del 6 agosto 2021.

La richiesta di finanziamento è volta all’attuazione di interventi in grado di ridisegnare lo spazio pubblico in modo rapido ed economico con l’obiettivo di trasformare i centri urbani in luoghi di incontro e socializzazione, disincentivando l’uso del mezzo privato e incentivando all’uso della bicicletta e altre modalità di trasporto non impattanti nei 76 Comuni che hanno attuato pienamente le disposizioni di limitazione delle emissioni in atmosfera stabilite dalla Regione Piemonte.

Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti aventi le caratteristiche riportate nelle due suddette tipologie:

Tipologia I: interventi sulle aree soggette a limitazione del traffico, realizzazione di percorsi ciclabili e aree pedonali;

Tipologia II: programmi di riforestazione urbana e realizzazione di interventi di depavimentazione.

Nello specifico, il bando prevede la concessione di un contributo per la realizzazione dei seguenti interventi:

definizione, riorganizzazione e segnalazione delle aree soggette a limitazione della circolazione;

realizzazione di percorsi ciclabili;

creazione di aree pedonali come ad esempio “strade scolastiche”, trasformazione di spazi pubblici finalizzata al placemaking;

realizzazione di “slow streets” e riutilizzo di aree di sosta come “parklet”;

programmi di messa a dimora di alberi (riforestazione urbana) e realizzazione di interventi di depavimentazione.

La dotazione finanziaria ammonta a complessivi 4.850.000 € per le annualità 2024-2025. Il contributo a fondo perduto al 100% per ogni singolo Comune non può superare i 300.000 €.

Le domande devono essere inviate via internet entro le ore 12 del 30 giugno 2024, compilando il modulo telematico.

Per informazioni: Regione Piemonte