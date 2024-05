Comunità energetiche e Cacer, la guida video al portale incentivi

L’8 aprile scorso il Gse ha messo online il portale per richiedere gli incentivi per le Comunità energetiche e le altre configurazioni Cacer. Giovedì scorso, nell’ambito della sua massiccia campagna informativa sul tema, il Gestore ha pubblicato un video che spiega come muoversi sulla piattaforma: Il video viene da uno dei webinar che il Gse […]