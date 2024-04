Campania, incentivi per la sostituzione di impianti termici obsoleti alimentati a biomassa

La Regione Campania assegna incentivi a fondo perduto per la sostituzione di apparecchiature obsolete alimentate da biomassa di origine legnosa.

Si tratta di un bando prorogato fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2024 con Decreto dirigenziale n.1094 del 21/12/2023).

Nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Campania sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare, Mase e Regione Campania – Direzione Generale Difesa del Suolo ed Ecosistema – era stato pubblicato, con Decreto Dirigenziale n.157 del 16/03/2023 (rif. BURC n. 23 del 27/03/2023), il bando per l’erogazione di incentivi per la sostituzione degli impianti termici civili alimentati a biomassa legnosa con impianti a basse emissioni.

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto a integrazione del contributo riconosciuto dal Conto termico del Gestore Servizi Energetici (Gse) per lo stesso intervento.

L’importo totale non potrà mai superare il 100% delle spese ammissibili e varierà in funzione della tipologia di apparecchio installato.

Possono presentare domanda di ammissione al contributo le persone fisiche che siano residenti in un Comune della Regione Campania, con priorità di accesso ai cittadini residenti nei territori che presentano alti sforamenti annuali del PM10, come indicato nel bando.

È possibile richiedere gli incentivi per la sostituzione di un camino aperto, di una stufa a legna/pellet o di una caldaia a biomassa con classificazione ambientale inferiore o uguale a 3/4 stelle con:

impianti a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW di classe non inferiore 5 stelle (termocamino, stufa, caldaia);

di potenza termica nominale di (termocamino, stufa, caldaia); pompe di calore ;

; sistemi ibridi di potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW.

Ogni soggetto può presentare al massimo n. 2 istanze.

Per effettuare la domanda di ammissione al contributo sarà necessario utilizzare il servizio digitale messo a disposizione sul Catalogo dei Servizi digitali di Regione Campania (https://servizi-digitali.regione.campania.it/IncentiviCamini) che sarà accessibile unicamente con identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi).