Biometano, il terzo bando Pnrr ha assegnato il 44% della capacità

Il terzo bando per il biometano ha assegnato il 44% della capacità complessiva disponibile: poco più di 58mila metri cubi orari standard (Smc/h) su quasi 132mila messi in gara. Più in dettaglio, sono 132 (su 137), i progetti per impianti di produzione di biometano, nuovi o riconvertiti, ammessi nella terza procedura competitiva prevista dalla misura […]