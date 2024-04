Fer nei siti rete Natura 2000, le regole dell’Emilia Romagna Redazione QualEnergia.it

CATEGORIE:

No al FV nelle cave dismesse e per l'eolico solo mini-turbine da 20 kW o interventi sull'esistente che non aumentino l'altezza delle macchine.

ADV

Divieto di realizzare impianti fotovoltaici anche nei bacini delle cave dismesse e stop all’eolico, salvo che per interventi sull’esistente o mini turbine sotto ai 20 kW. Ci sono anche questi, tra i limiti alle fonti rinnovabili nei siti della rete Natura 2000 posti dalla Regione Emilia Romagna. La Giunta regionale ha infatti approvato e pubblicato […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER