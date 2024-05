Case Green in Gazzetta, venti giorni per l’entrata in vigore

È arrivata oggi, 8 maggio, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva nota come “Case Green”, cioè la n. 1275/2024 “Prestazione energetica nell’edilizia”. Il testo prevede l’entrata in vigore venti giorni dopo l’uscita in Gazzetta, mentre i singoli Stati membri avranno due anni per recepirne i contenuti, agendo in primis sulle riduzioni percentuali dei […]