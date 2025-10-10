INFODATA ENERGIA

Bonus ristrutturazioni, Giorgetti conferma la detrazione al 50% anche per il 2026

Bonus ristrutturazioni, Giorgetti conferma la detrazione al 50% anche per il 2026

CATEGORIE:

Il ministro riferisce sul Documento programmatico di finanza pubblica e rassicura sulla proroga. Su Industria 4.0 invece afferma: "Non può essere riproposto".

Sul settore dell’edilizia “è nostro intendimento riproporre e prorogare la detrazione al 50% in modo selettivo, in particolare sulla prima casa”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sul Dpfp, il Documento programmatico di finanza pubblica, atto propedeutico alla presentazione della manovra finanziaria valida per il triennio 2026-2028 […]

TAGS:
