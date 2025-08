Intersolar Europe 2026

Fiera leader mondiale per l’industria solare, Intersolar Europe consente di visionare l’enorme vitalità del mercato solare.

Da oltre 30 anni, offre un’opportunità di networking per i principali attori del settore, dai produttori, fornitori e distributori agli installatori, fornitori di servizi, sviluppatori di progetti, progettisti e start-up, tutti all’insegna del motto “Connecting Solar Business”.

L’evento si concentra sulle ultime tendenze, sviluppi e modelli di business.

Intersolar Europe si svolgerà da martedì 23 giugno a giovedì 25 giugno 2026 nell’ambito dell’hub di innovazione The smarter E Europe, la più grande alleanza europea di fiere per il settore energetico, presso la Messe München.

Conferenza Intersolar Europe, 22-23 giugno 2026 (ICM Monaco di Baviera)

Alla conferenza Intersolar Europe tutto sui mercati, le tecnologie e il finanziamento dei progetti fotovoltaici.

Oltre all’evoluzione del mercato in Europa, ogni anno l’attenzione si concentra sui singoli mercati. Un altro focus è dedicato ai grandi impianti fotovoltaici, in particolare per quanto riguarda l’agri-fotovoltaico e il fotovoltaico galleggiante, a partire dalla data della conferenza.

Info: Intersolar Europe