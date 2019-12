7 Dicembre 2019

FuturaSun opera da anni nel settore dell’energia solare producendo moduli fotovoltaici altamente performanti.

L’azienda è tra i primi fornitori nel mercato italiano e i suoi clienti si possono fidare di un prodotto che viene distribuito in Italia fin dal 2008. FuturaSun ha oltre 500 clienti in Italia, incluso 20 distributori.

Inoltre è presente in quasi tutti i paesi europei attraverso una rete commerciale composta sia da distributori di materiale elettrico che da specialisti del fotovoltaico.

La sede principale dell’azienda si trova nel nord Italia a Cittadella, in provincia di Padova. Le altre sedi commerciali sono in UK, Germania, Romania e Uganda. Grazie ai magazzini in Italia e nei porti di Rotterdam e Anversa offre ai clienti un efficace e veloce servizio logistico.

I principali stabilimenti produttivi sono in Asia, sotto la direzione italiana di Alessandro Barin, con una capacità produttiva di 500 MW/anno.

La gamma di prodotti comprende moduli monocristallini (da 60 e 72 celle) e moduli policristallini da (da 60 e 72 celle).

FuturaSun offre anche moduli per interventi di revamping con tutti i certificati richiesti dal GSE.

Potrebbe interessarti anche: