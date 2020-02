FuturaSun amplia la gamma dei suoi moduli fotovoltaici e propone il pannello monocristallino Duetto, caratterizzato da doppia superficie vetrata, 60 celle full square, con potenza da 320 fino a 330 Watt.

L’azienda ha studiato un pannello che valorizza le potenzialità del vetro come materiale strutturale: due lastre di vetro temperato da 2 mm accoppiate che garantiscono massima stabilità meccanica e, al contempo, eccezionali caratteristiche di resistenza e durata.

Particolarmente rilevante la resistenza agli agenti atmosferici sia in termini di carico meccanico per neve, vento, grandine, sia per una maggiore impermeabilità all’umidità. Il modulo resiste anche all’azione corrosiva della salsedine in contesti marini e all’azione abrasiva della sabbia in aree desertiche.

Il vetro al posto del backsheet offre un altro vantaggio essendo un materiale che non propaga le fiamme in caso di incendio. Di fatto è automaticamente in Classe 1 secondo le norme italiane.

L’estetica: il modulo, grazie alla trasparenza tra le celle e alla cornice nera di soli 30 mm di altezza è la soluzione ottimale laddove la copertura fotovoltaica venga valorizzata come elemento architettonico.

Le perfomance sono garantite fino a 30 anni. Oltre alla garanzia tecnica di 15 anni, la garanzia prestazionale di “Duetto” accetta un massimo degrado dello 0,5% annuo, assicura il 90% di resa alla fine del 20° anno e almeno l’85% di resa al termine del 30° anno.

“Con ‘Duetto’ ancora una volta FuturaSun conferma la sua capacità di rispondere alle più esigenti richieste dei clienti italiani e esteri con un prodotto all’avanguardia adatto ai contesti più diversi. Alla base c’è sempre un dinamico e coordinato lavoro di squadra che attento alle necessità del mercato, sa sviluppare risposte tecnologiche”, ha detto Stefano Simonetto, sales manager EMEA di FuturaSun.

