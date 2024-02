ZCS Azzurro a KEY di Rimini: prodotti per il fotovoltaico e impegno per la sostenibilità

La Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) sarà presente alla fiera KEY di Rimini, dal 28 febbraio al 1° marzo, nel padiglione D3 – stand 120, con una gamma prodotti sempre più vasta e anche con alcune importanti novità legate alla sostenibilità.

Nello spazio dedicato alle soluzioni ZCS sarà possibile visionare l’intera famiglia di ZCS Azzurro, dedicata agli ambiti residenziale, commerciale, industriale e utility scale.

Per Zucchetti Centro Sistemi questa edizione della fiera KEY sarà anche l’occasione di presentare la prestigiosa certificazione Life Cycle Assessment (LCA), recentemente ottenuta da ZCS Azzurro: un importante riconoscimento delle politiche e pratiche aziendali orientate alla ricerca della qualità e alla sostenibilità ambientale. Un traguardo che sottolinea l’impegno costante nel ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e processi.

L’analisi del cicli di vita (LCA) di ZCS Azzurro, effettuata in conformità alle norme ISO 14040 e 14044 e svolta in collaborazione con Ollum (società di consulenza che guida le aziende verso un impatto ambientale positivo), ha valutato e quantificato l’impatto ambientale dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita, con un’analisi svolta su alcuni modelli di inverter, batterie e stazioni di ricarica ZCS Azzurro: dall’acquisto delle materie prime, alla produzione e il trasporto, all’utilizzo fino allo smaltimento e riciclo a fine vita utile del prodotto.

“La certificazione LCA è uno strumento fondamentale nella fornitura di prodotti innovativi, in modo che contribuiscano ad una transizione energetica equa e sostenibile. Lo studio è inoltre fondamentale per capire come raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati in termini di qualità produttiva e sostenibilità.” Ha spiegato Averaldo Farri, Division Director della Green Innovation Division di ZCS. “Avere a diposizione un’analisi così approfondita – ha aggiunto – ci permette infatti di studiare strategie idonee ad abbattere consumi ed emissioni di CO 2 dei nostri prodotti”.

“La partecipazione a KEY 2024 ci offre l’opportunità di condividere con partner, clienti e stakeholder i risultati e le nostre best practices in materia di sostenibilità”, ha detto Riccardo Filosa, Sales Director della Green innovation Division di ZCS. “Saremo entusiasti di accogliere i visitatori presso il nostro stand, per approfondire insieme i dati sulle performance ambientali dei nostri prodotti, con l’obiettivo di dimostrare un impegno tangibile verso i temi legati alla sostenibilità”.

Durante la fiera, presso lo stand ZCS Azzurro, è inoltre previsto un ricco calendario di eventi dedicati alle ultime novità. Uno dei quali avrà come protagonista proprio la recente certificazione LCA.

Mercoledì 28 febbraio

ore 15 – Presentazione EASY POWER One and All

Giovedì 29 febbraio

ore 10 – Presentazione Life Cycle Assessment (LCA) di ZCS Azzurro

ore 15 – Presentazione Power Magic

Venerdì 1 marzo

ore 10 – Presentazione delle soluzioni ZCS Azzurro per il settore agrivoltaico

Per partecipare iscriversi a questo link: https://docs.google.com/forms/d/18kIvSO0Q-b8tSzwzgTBUpHEJ_xW43xNrlL1az_BbdEE/edit (indicando le presentazioni di proprio interesse).