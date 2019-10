Gli inverter di Zucchetti Centro Sistemi: flessibilità e scalabilità per qualsiasi esigenza in ambito FV residenziale. La soluzione per i bandi 2019 sugli accumuli di Lombardia e Veneto.

Le soluzioni ZCS Azzurro per l’accumulo di energia di Zucchetti Centro Sistemi SpA (ZCS) sono sul mercato dal 2017 e contano ad oggi oltre 10.000 unità installate in tutta Europa.

Gli inverter ZCS Azzurro per accumulo sono ideali per garantire l’indipendenza energetica in ambito residenziale, sia in retrofit che su nuovi impianti: flessibili, modulari e scalabili, rientrano a pieno titolo nei bandi accumulo di Lombardia e Veneto 2019, rivolti a privati cittadini residenti in queste Regioni, che hanno già installato un impianto fotovoltaico, o che sono intenzionati ad acquistarlo integrato con sistemi di accumulo di energia elettrica.

“Il mercato dello storage ha visto una fortissima accelerazione in Europa negli ultimi anni”, ha detto Riccardo Filosa, Sales Director della Green Innovation Division di ZCS.

“Il fotovoltaico con accumulo sta diventando sempre più competitivo nei Paesi occidentali e in Italia, e il nostro sistema ibrido sta riscuotendo un notevole successo in territorio europeo. La possibilità di modulare l’energia accumulata in base alle reali esigenze e l’ampia gamma di potenza che offriamo, rende il nostro prodotto altamente customizzabile e accessibile dal punto di vista economico”, spiega Filosa.

Tutta la gamma di inverter ZCS Azzurro è monitorabile da remoto tramite la APP dedicata “ZCS Azzurro”, scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store.

Nei primi mesi del 2019 l’applicazione ha subito un restyling grafico per rendere la navigazione da parte dell’utente sempre più semplice e intuiva. Lo stesso restyling ha riguardato il portale per il monitoraggio che consente, con pochi e semplici click, la visualizzazione dettagliata di tutti parametri dell’impianto, la generazione di report di ogni tipo e la gestione di warning e allarmi.

Sarà possibile visionare l’intera gamma di inverter ZCS Azzurro in occasione della Fiera Key Energy, Rimini 5-8 Novembre 2019, presso il padiglione B7 – stand 133.

