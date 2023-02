È già possibile partecipare al bando della Regione Veneto “Premio Compraverde Veneto 2023” rivolto a imprese e stazioni appaltanti.

Per i beneficiari sono previsti due bandi distinti (allegati in basso), entrambi articolati in 3 categorie:

Rivoluzione verde e transizione ecologica : riguarda processi produttivi che utilizzano materiale di recupero e/o riduzione di consumo di energia e/o di materie prime

: riguarda processi produttivi che utilizzano materiale di recupero e/o riduzione di consumo di energia e/o di materie prime Risparmio energetico e fonti rinnovabili : riguarda iniziative o azioni che riducono i consumi energetici e le emissioni climalteranti e che privilegiano l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili o autoprodotta

e : riguarda iniziative o azioni che riducono i consumi energetici e le emissioni climalteranti e che privilegiano l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili o autoprodotta Coesione e inclusione: riguarda prodotti e servizi che promuovono l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani (età inferiore ai 36 anni) e/o di donne e altre categorie di soggetti svantaggiati.

Bando imprese

Il Bando rivolto alle imprese prevede 5 sezioni di concorso: micro e piccole imprese; medie imprese; grandi imprese; imprese artigiane; start up e start up innovative.

In questo caso, la categoria “risparmio energetico e fonti rinnovabili” è riservata alle imprese che abbiano fatto iniziative e azioni per ridurre significativamente i consumi energetici e le emissioni climalteranti e che privilegino sistemi di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili o autoprodotta.

Invece, la categoria “rivoluzione verde e transizione ecologica” è riservata alle imprese che abbiano sviluppato processi produttivi che contribuiscano alla transizione ecologica, come: iniziative di riduzione della produzione di rifiuti; utilizzo e recupero di materiale di scarto nelle nuove produzioni; riduzione del consumo di materie prime vergini; riduzione del consumo idrico; riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche pericolose; creazione di sinergie imprenditoriali (es. casi di simbiosi industriale, ovvero processi in cui i prodotti di scarto e i sottoprodotti di un’azienda diventano materia prima per un’altra azienda).

La partecipazione al premio prevede l’individuazione di vincitori per le varie sezioni e categorie. Ai vincitori del “Compraverde Veneto – Imprese” saranno corrisposti i seguenti premi:

attestato di premiazione (o di menzione) che conterrà una sintetica valutazione del Comitato Tecnico Scientifico

presentazione dell’iniziativa premiata e dell’azienda, in occasione della cerimonia di consegna del premio

utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due anni a partire dalla data di premiazione

possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo nei bandi emessi dalle stazioni appaltanti operanti nella Regione del Veneto, o da enti a essa collegati nei due anni successivi alla data di premiazione.

Bando stazioni appaltanti

Nel caso del “Premio Compraverde Veneto – Stazioni Appaltanti” sarà assegnato un premio per ciascuna delle seguenti sezioni: Enti locali e Parchi; Sanità; Istruzione; Imprese pubbliche.

Per la categoria “rivoluzione verde e transizione ecologica” verranno premiati bandi, avvisi, inviti o clausole contrattuali, che prevedano requisiti premiali agli operatori economici che propongono incentivi per l’utilizzo di materiale di recupero, favoriscono soluzioni innovative per la riduzione del consumo di materie prime, di energia e della produzione di rifiuti, adottino iniziative di sensibilizzazione della collettività.

Mentre per la categoria “risparmio energetico e fonti rinnovabili” verranno premiati bandi, avvisi, inviti (anche con ricorso a varie forme di project financing) o clausole contrattuali, che hanno lo scopo dell’efficientamento energetico degli edifici, del risparmio energetico, dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e/o autoproduzione, o che abbiano avviato delle procedure riguardanti l’uso razionale dell’energia (ad esempio incarico a un Energy Manager, certificazione sistema di gestione energia UNI CEI ISO 50001, certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo, contratti EPC, ecc.).

Alle stazioni appaltanti vincitrici saranno corrisposti i seguenti premi:

attestato di premiazione che conterrà una sintetica valutazione del Comitato Tecnico Scientifico

presentazione dell’iniziativa “premiata” in occasione della cerimonia di consegna del premio

utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due anni a partire dalla data di premiazione.

La partecipazione è gratuita, e la data ultima per inviare le domande è il 5 maggio 2023.

Per informazioni: Regione Veneto

