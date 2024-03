Contributi anche al fotovoltaico per imprese vinicole dell’Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna concede 6.500.000 € di contributi per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, oltre che in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e ad aumentarne la competitività. Il bando, pubblicato il 1° marzo, prevede come termini per la partecipazione […]