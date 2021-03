4 Marzo 2021

BISOL Group è un autentico produttore Europeo di moduli FV con sede centrale in Slovenia ed uffici di rappresentanza in Italia, Belgio, Francia, Dubai e Regno Unito. BISOL è attiva nell’industria del fotovoltaico dal 2004, anno in cui ha iniziato la produzione dei moduli FV, da sempre di origine veramente europea, non solo dichiarata!

L’azienda è considerata una società fotovoltaica pura che in seguito ha aggiunto al proprio portafoglio anche le soluzioni di montaggio dei moduli FV e gli investimenti in impianti per la produzione di energia solare. Ad oggi è possibile trovare una gamma completa di soluzioni fotovoltaiche e servizi BISOL in oltre 85 paesi nel mondo. Ogni anno BISOL fornisce i propri prodotti e servizi a più di 400 clienti.

Essendo specializzata in tutti i segmenti del fotovoltaico, BISOL è stata nominata “the Solar Company”. Data la sua lunga e costante presenza in un settore ancora piuttosto giovane ma altamente competitivo, alcuni preferiscono denominarla come una delle società “veterane del solare” o una dei “fari del fotovoltaico”.

