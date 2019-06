L’inverter con tecnologia HD-Wave e caricabatterie per veicoli elettrici è il primo inverter al mondo che integra fotovoltaico e ricarica del veicolo elettrico.

SolarEdge ha aperto gli ordini in Europa per il suo inverter monofase con caricabatterie per veicoli elettrici.

L’inverter monofase SolarEdge con tecnologia HD-Wave e caricabatterie per veicoli elettrici è il primo inverter 2 in 1 al mondo che integra fotovoltaico e ricarica del veicolo elettrico.

La soluzione permette di avere una ricarica più rapida grazie all’innovativa modalità solar boost.

Utilizzando contemporaneamente la rete elettrica e l’energia solare fotovoltaica, la modalità solar boost di SolarEdge ricarica i veicoli elettrici fino a 2,5 volte più velocemente di un caricabatterie standard.

Semplice da installare e mettere in servizio come un normale inverter SolarEdge, questa soluzione riduce il carico di lavoro e i costi di installazione di un caricabatterie per veicoli elettrici stand-alone e di un inverter separato.

Integrando il caricabatterie per veicoli elettrici nell’inverter, è possibile ottenere risparmi considerevoli su componenti e manodopera, eliminando il bisogno di addizionali interventi e ispezioni all’impianto, ulteriore cablaggio e installazione di un ulteriore quadro elettrico.

Si tratta inoltre di un’opportunità ideale per coloro che stanno pianificando l’acquisto di un veicolo elettrico in un prossimo futuro, ed è compatibile con diversi tipi di connettore.

L’inverter monofase con caricabatterie per veicoli elettrici massimizza l’autoconsumo dei proprietari di casa e riduce le loro bollette elettriche sfruttando il surplus di energia fotovoltaica per ricaricare il veicolo elettrico.

La perfetta integrazione nella piattaforma di monitoraggio consente di controllare lo stato di carica, l’energia del veicolo e di programmare gli orari di ricarica dalla rete elettrica nelle ore non di punta.

Questa soluzione offre agli installatori di impianti FV un’opportunità per diversificare la loro offerta estendendola al settore dei veicoli elettrici.

L’inverter con caricabatterie per veicoli elettrici è disponibile nelle versioni da 3,68 kW, 4 kW, 5 kW e 6 kW, ed è possibile ordinarlo dal distributore locale.

L’inverter con caricabatterie per veicoli elettrici ha vinto il premio come prodotto più innovativo nel settore del fotovoltaico di Green Builder Media, è stato eletto nuovo prodotto dell’anno per la categoria energia nel programma BIG Awards for Business 2018 e fa parte della top 10 dei prodotti dell’anno di BuildingGreen per il 2019.

