Kostal presenta il Plenticoin, il nuovo coupon monouso per le espansioni dei propri prodotti

Nel 2024 Kostal porta sul mercato europeo il PLENTICOIN, il nuovo coupon monouso per le espansioni dei propri prodotti.

Il PLENTICOIN sostituisce ad amplia le funzionalità del precedente codice di attivazione. È più facile, veloce e flessibile nell’uso per distributori, installatori e progettisti.

Le espansioni disponibili sono: espansione batteria, espansione potenza e attivazione funzioni comfort wallbox.

Per la prima sono richiesti 3 PLENTICOIN, per la seconda uno per singolo incremento di potenza mentre per la terza ne sono necessari 2.

Ad esempio, per abilitare una batteria e una wallbox con l’inverter Kostal bisognerà disporre di 5 PLENTICOIN.

Per utilizzare PLENTICOIN bastano tre semplici passaggi: acquisto, registrazione e riscatto.

È possibile acquistare PLENTICOIN cartacei oppure digitali. L’acquisto è possibile solo attraverso il proprio distributore.

I PLENTICOIN digitali acquistati sono registrati nell’account aziendale dell’installatore nel Kostal Solar Webshop.

Per i PLENTICOIN cartacei invece si procede scansionando il codice QR all’interno della carta utilizzando la Kostal Solar App in modalità PRO oppure inserendo manualmente il codice QR sul proprio account Webshop. In automatico si aggiorna il numero di PLENTICOIN presenti nell’ account sul Webshop.

Al momento dell’uso, i PLENTICOIN si riscattano dal Webshop per le espansioni di prodotto desiderate, ottenendo un unico codice di attivazione. Questo codice è utilizzato dall’installatore sul prodotto Kostal tramite App PRO, webserver oppure display.

Per ogni nuova installazione dell‘inverter PLENTICORE plus G2 nel periodo gennaio-maggio 2024, Kostal omaggia l’installatore con fino a 2 PLENTICOINS!

Basta installare l‘inverter PLENTICORE entro maggio 2024, attivare la Smart Warranty Plus sul Webshop e registrare l’impianto sul Kostal Solar Portal. Si può ottenere un PLENTICOIN aggiuntivo attivando la funzione batteria sempre entro maggio 2024.

Per ulteriori informazioni sul PLENTICOIN

Promozione PLENTICOIN