31 Marzo 2020

Via Genova, 57 - 10098 Rivoli (TO)

KOSTAL è una azienda familiare fondata nel 1912 in Germania. Oggi il gruppo è suddiviso in quattro divisioni commerciali: Automobil Electric, Industrial Electronics, Connectors e SOMA (Test Technology).

Tutte insieme raggiungono un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro. Dalla fondazione da parte di Leopold Kostal a Lüdenscheid, il gruppo è cresciuto in maniera costante e conta oggi oltre 20.000 collaboratori in 46 siti produttivi, in 21 Stati su quattro continenti. Oggi un auto su tre nel mondo equipaggia elettronica Kostal ed il gruppo è diventato uno dei partner più importanti delle più blasonate aziende nel mondo.

KOSTAL SOLAR ELECTRIC è parte del gruppo Kostal dal 2006, con sede a Friburgo – Germania – e filiali in Italia, Spagna, Grecia e Francia. KSE è un produttore leader nel settore degli inverter fotovoltaici e dei sistemi di storage. Con la propria produzione basata unicamente ad Hagen (D), KOSTAL offre ai suo clienti le migliori soluzioni tecniche per ogni tipologia di impianto fotovoltaico: scalabili, flessibili, affidabili e di eccezionale qualità “Made in Germany”.

La filiale italiana di KOSTAL SOLAR ELECTRIC si trova a Rivoli, in provincia di Torino.