Kostal e il nuovo inverter fotovoltaico per il comparto commerciale “PIKO CI 100”

Kostal presenta il nuovo inverter commerciale “PIKO CI 100“. Questo prodotto può essere già ordinato e sarà consegnato all’inizio del prossimo anno.

Con un netto incremento di potenza, l’inverter PIKO CI 100 rappresenta l’integrazione di un dispositivo da 100 kW all’interno della serie di inverter commerciali PIKO CI di KOSTAL.

Il nuovo prodotto di Kostal nasce per rispondere alla crescente domanda di inverter commerciali sempre più potenti.

Introdotta nel 2020, la serie di prodotti PIKO si è affermata in pochi mesi. La buona risposta del mercato e la domanda costantemente alta di classi di potenza elevate sono state la principale motivazione che hanno portato l’azienda ad ampliare la serie con il nuovo dispositivo appena lanciato.

Le caratteristiche

PIKO CI 100 è dotato di numerose funzioni e caratteristiche che lo rendono particolarmente indicato per un impianto fotovoltaico efficiente.

Oltre a offrire un’elevata potenza, il prodotto punta anche sulla sicurezza. Ad esempio, è dotato di una funzione di rilevamento degli archi elettrici con messaggio evento automatico per garantire la massima sicurezza possibile.

Offre poi una protezione da sovratensioni di tipo 2 sui lati AC e DC. Se necessario, l’AC Smart Switch consente il disaccoppiamento indipendente dalla rete elettrica.

Come i suoi dispositivi di potenza minore PIKO CI 30-50/60, il CI 100 può essere messo in funzione comodamente grazie alla PIKO CI App. Inoltre, grazie alla connessione multipla, permette flessibilità di espansione degli impianti FV di grandi dimensioni.

Inoltre, grazie al robusto involucro certificato IP66, PIKO CI 100 può essere utilizzato sia in ambienti interni che su facciate esterne e in spazi aperti.

Compatibile con unità di accumulo

PIKO CI può essere completato con unità di accumulo a batteria compatibili. Ciò significa che l’energia solare generata può essere utilizzata anche in un secondo momento.

In combinazione con PLENTICORE BI, l’utente può scegliere tra unità di accumulo a batteria di svariati noti produttori. Una panoramica di tutte le unità di accumulo compatibili è disponibile qui.

Per il controllo e il monitoraggio, l’azienda consiglia di integrare il sistema con un Kostal Smart Energy Meter, che fornisce tutti i dati di misura rilevanti dell’unità di accumulo a batteria.

Il PIKO CI 100, come detto, si affianca ai modelli già disponibili PIKO CI 30, 50 e 60 con la corrispondente potenza in kW. La connessione multipla consente di collegarli tra loro in qualsiasi modo per scalare la potenza desiderata. Il PIKO CI 100 assume il nuovo volto del marchio Kostal, abbinato all’inverter Plenticore e alla wallbox Enector di Kostal.