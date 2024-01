Kostal a K.EY: focus sulla terza generazione trifase e sull’inverter da 100 kW

Kostal Solar Electric Italia partecipa all’edizione 2024 di K.EY e propone due novità.

La prima è il rinnovamento della gamma trifase da 4 a 20 kW con la presentazione della terza generazione del Plenticore, pensato sia per il segmento medio-residenziale che per l’accumulo.

Sotto la stessa piattaforma di prodotto, infatti, sono stati unificati il Plenticore e il Plenticore BI.

La seconda novità è il prodotto PIKO CI da 100 kW che completa la gamma di inverter commerciali PIKO CI da 30, 50 e 60 kW.

In questo modo, nel 2024 Kostal si presenta al mondo di progettisti e installatori con un prodotto ideale per le installazioni del Bando Agrisolare e per le installazioni industriali.

Solo per i visitatori della fiera di Rimini, inoltre, allo stand Kostal riceveranno un PLENTICOIN KOSTAL del valore di oltre 170 euro direttamente sull’account gratuito nel Kostal Solar Webshop, previa registrazione al Kostal Solar Terminal.

Saremo presenti con uno stand rinnovato (stand 192 – padiglione D7) che include una zona dedicata a Kostal, quale presidio di assistenza e competenza in Italia e di un’area dedicata ai partner certificati presenti sul territorio italiano.

In fiera sarà presentato il nuovo sales manager Nicola Quaggiotto e le iniziative formative 2024.