Dopo aver analizzato i dati sulla nuova potenza 2022 e quella cumulativa per la tecnologia fotovoltaica ed eolica in Italia, vediamo come è andata per idroelettrico e bioenergie.

Facciamo il punto in base ai dati della Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione (Gaudi) di Terna.

Idroelettrico

Nel 2022 la nuova potenza idroelettrica nel paese è stata di appena 33 MW, al netto delle dismissioni (per circa 143 impianti in più).

La potenza idroelettrica in Italia ammontava a fine dicembre 2022 a 21.816 MW per un totale di 4.783 impianti. Sono 339 gli impianti sopra i 10 MW a dare l’83% della potenza installata (18.129 MW).

Come si può vedere dal grafico la regione con più idroelettrico è la Lombardia (5.693 MW, stabile rispetto al 2021), seguita dal Trentino Alto Adige e dal Piemonte.

Ricordiamo che nel 2022 l’idroelettrico ha generato quasi 28 TWh, con un calo del 37,7% sul 2021 (quasi 17 TWh in meno). Nel 2022 ha così coperto l’8,3% della richiesta elettrica nazionale (includendo l’apporto dei pompaggi) contro il 13,4% del 2021.

Bioenergie

Tutte le forme di energia prodotte da biomassa, biogas e bioliquidi contavano a fine 2022 una potenza di 4.093 MW per un totale di 3.128 impianti: circa 4 MW in meno del 2021, anche se l’incremento degli impianti, al netto delle dismissioni, è stato di 43 unità.

Il numero maggiore di impianti sono nella taglia tra 200 kW e 1 MW. Come si può notare dal grafico la regione con più potenza di bioenergie è la Lombardia (770 MW), seguita dall’Emilia Romagna.

Nel 2022 le bioenergie hanno generato circa 17 TWh, il 2,1% in meno sul 2021; hanno soddisfatto il 5,4% della domanda elettrica nazionale.

La potenza rinnovabili in Italia al 31/12/2022



Secondo i dati di Terna la potenza da fonti rinnovabili elettriche in esercizio a fine 2022 ammonta a 63,6 GW ed è così suddivisa:

Fotovoltaico: 25.048 MW

Idroelettrico: 21.816 MW

Eolico: 11.848 MW

Bioenergie: 4.093 MW

Geotermoelettrico: 817 MW

I dati statistici curati da QualEnergia.it

