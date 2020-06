Il mondo dell’energia sta cambiando: la digitalizzazione e l’introduzione di nuove tecnologie per l’efficienza energetica stanno aprendo nuove opportunità di business per le quali sono necessarie competenze elevate e strumenti innovativi.

Il programma Fronius Service Partner ha contraddistinto il concept di assistenza post-vendita di Fronius negli ultimi 10 anni, formando e accompagnando gli installatori che ogni giorno si sono affidati alle soluzioni dell’azienda.

Per perseguire l’obiettivo della transizione energetica l’azienda ha deciso di rinnovare il programma di partnership, che diventa così Fronius System Partner (FSP) (link in basso) per garantire ancora più benefit, servizi e collaborazione agli installatori del settore fotovoltaico.

Durante l’incontro dedicato ai Fronius Service Partner austriaci, che si tiene ogni anno presso la sede Fronius di Wels, è stato lanciato il nuovo programma di partneship. Gli installatori presenti nell’occasione hanno potuto scoprire in anteprima i vantaggi riservati alle loro aziende, scambiandosi idee e opinioni insieme al team dell’azienda.

Dopo quell’evento è iniziato il lancio del nuovo programma Fronius System Partner nei diversi paesi in cui Fronius è presente con una propria filiale o con partner commerciali locali. Ora la nuova partnership è disponibile anche in Italia.

Ai benefit esistenti se ne sono aggiunti di nuovi, come i servizi di assistenza per la fase di pre-vendita e per le attività di promozione delle aziende partner. In più, gli installatori che aderiranno al nuovo programma FSP potranno accedere ad interessanti vantaggi che premieranno la loro fedeltà al marchio Fronius.

I valori del programma

L’impianto FV è ormai considerato come un vero e proprio sistema che si integra con altre tecnologie per l’efficienza energetica. Per questo la formazione dell’azienda è sempre più orientata ad una conoscenza completa delle potenzialità dell’impianto FV in sinergia con tecnologie di terze parti.

Secondo Fronius, efficienza energetica e rispetto dell’ambiente sono valori imprescindibili e da condividere con i Fronius System Partner, con l’obiettivo di cambiare il mix energetico rendendolo più sostenibile per le future generazioni.

L’azienda ritiene che la visione Fronius “24 ore di sole” deve diventare realtà grazie ad una solida partnership. E l’assistenza post-vendita resta pertanto uno dei pilastri aziendali, oggi affiancata da nuovi strumenti che potranno renderla più proattiva.

Per informazioni: Fronius System Partner

