FV, dl Agricoltura in vigore da oggi: cosa prevede per deroghe e transitorio

Con il d.l. Agricoltura il legislatore ha affrontato il rovente tema dell’utilizzo del suolo agricolo per l’istallazione di impianti fotovoltaici in aree qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici. Aree residuali che risultano idonee all’insediamento di impianti fotovoltaici a terra In particolare, secondo l’art. 5 del decreto-legge pubblicato alla data attuale, l’installazione degli impianti fotovoltaici con […]