È operativo il nuovo sito web detrazionifiscali.enea.it per inviare all’Enea i dati sugli interventi conclusi nel 2020.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il primo gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, precisa una nota, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.

All’Enea devono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per ecobonus, bonus facciate e bonus casa, in particolare:

i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente e i dati per il “ bonus facciate ” (detrazione del 90%), devono essere inseriti cliccando sulla sezione ecobonus;



i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, devono essere inseriti cliccando sulla sezione bonus casa.

Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l’Enea ha reso disponibili sul nuovo sito:

Inoltre, per particolari esigenze, Enea ha creato una finestra per il cittadino: il lunedì e il mercoledì (dalle 12.00 alle15.00) è possibile inviare quesiti cliccando sui link in verdeche compare alla pagina https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html

