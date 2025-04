INDICE n. 50 – Marzo 2025

POLICY E INCENTIVI

Progress on competitiveness of clean energy technologies

I dati della Commissione europea sullo stato della manifattura europea delle cleantech. Solare ed eolico resistono alle aziende competitor cinesi, ma ci sono evidenti ritardi sugli accumuli.

Clean Industrial Deal State Aid Framework

La Commissione europea ha presentato l’11 marzo una proposta per un nuovo quadro di aiuti di Stato, componente della tabella di marcia del Clean Industrial Deal per la decarbonizzazione dell’industria.

A European Steel and Metals Action Plan

Ridurre i costi energetici, promuovere i PPA, incentivare produzione e uso di idrogeno a basse emissioni, rafforzare le misure di salvaguardia dalle importazioni: le proposte di Bruxelles per rilanciare l’industria siderurgica Ue.

Comunicazione Ue sul Fondo sociale per il clima

La Commissione Ue ha pubblicato “Orientamenti tecnici per l’applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima”, con indicazioni sulla redazione dei Piani sociali per il clima.

FONTI RINNOVABILI

International Solar PV and BESS Manufacturing Trends

Le installazioni FV potranno raggiungere 1 TW all’anno entro il 2030. La riduzione dei costi dei componenti dovrebbe far scendere i costi medi di investimento da 1.000 $/kW a 400 $/kW nel 2030. Forte aumento anche della produzione di batterie e loro conseguente riduzione dei prezzi.

Verso la neutralità climatica con elettricità 100% rinnovabile

Realizzare in Italia un sistema elettrico basato esclusivamente sulle rinnovabili è fattibile e conveniente con le attuali tecnologie, senza ricorrere al nucleare. Riflessioni e analisi sui rapporti tra eolico-solare e paesaggio, elettrificazione degli usi finali, accumuli, biomasse, ecc., a cura di Network 100% Rinnovabili.

Energy, Health, and Climate Costs of Carbon-Capture and Direct-AirCapture versus 100%-Wind-Water-Solar Climate Policies in 149 Countries

Studio comparativo della Stanford University su 149 Paesi secondo cui sostituire le fonti energetiche attuali con energia e calore prodotti da rinnovabili è una strategia più pulita e più economica rispetto alle tecnologie di cattura della CO2 e di cattura diretta dall’aria.

Il fotovoltaico galleggiante offshore per l’Italia

Documento di Aero su vantaggi, costi e criticità per sviluppare fino a 1 GW di impianti flottanti in mare al 2030 nella nostra Penisola. Tra gli aspetti problematici, incentivi inadeguati del decreto Fer 2 e canoni di concessione demaniale da ribassare.

Scacco Matto alle Rinnovabili 2025

Secondo Legambiente, nonostante i risultati parziali positivi degli ultimi anni, con 17,7 GW di rinnovabili installati dal 2021 al 2024 e una media annuale di circa 4,4 GW, il nostro Paese rischia di mancare il target di 80 GW di nuova potenza da installare entro fine decennio e di arrivarci in realtà nel 2038.

Il solare termico per la transizione energetica in Italia

Dove e con quali benefici si può applicare il solare termico? Quali politiche per sfruttare il suo elevato potenziale? Un Position Paper di Solterm Italia, realizzato con il supporto di Ambiente Italia, risponde a queste domande, con un quadro della tecnologia nel nostro Paese.

Plug-In Solar PV

Il fotovoltaico plug-in o “FV da balcone” in Europa guadagna terreno come soluzione accessibile a tutti per l’autoproduzione di elettricità solare dove è più difficile installare un impianto, cioè gli edifici condominiali. Vantaggi e criticità di questa applicazione. Report di SolarPower Europe.

Solar Production Equipment. Key players in the EU’s industrial ecosystem for solar PV

Rapporto di SolarPower Europe in cui si evidenzia il ruolo centrale dei produttori europei di apparecchiature fotovoltaiche nella reindustrializzazione dell’Ue. Strategie per rafforzare la manifattura e la filiera FV europea in modo che possa anche competere a livello globale.

Assessing the transaction costs of residential solar photovoltaic acquisition

Dalla scelta dell’azienda alla richiesta dei permessi fino alla definitiva installazione, il tempo medio impiegato per l’acquisizione di pannelli FV residenziali va dalle 45 ore per i proprietari di edifici monofamiliari, alle 36 per i proprietari di edifici multifamiliari fino alle 86 per le cooperative. Uno studio svedese.

Multicriteria models provide enhanced insight for siting US offshore wind

Un modello computerizzato e multifattoriale della Carnegie Mellon University per aiutare i futuri sviluppatori di impianti eolici offshore negli Usa a determinare le aree costiere dove potrebbero incrociarsi al meglio sia le esigenze degli installatori, che le richieste dei portatori di interesse esterni.

Renewable Energy production and potential in EU Rural Areas

Report del Joint Research Centre di Ispra analizza la produzione attuale e potenziale di energia fotovoltaica, eolica terrestre e idroelettrica, evidenziando il ruolo che può essere svolto dalle aree rurali e dalle comunità energetiche.

Analysis of Technological Innovation Systems for BIPV in Different IEA Countries 2025

Il fotovoltaico integrato negli edifici stenta a decollare per diversi fattori, come il mancato riconoscimento di queste soluzione come prodotto per l’edilizia. L’Italia, con oltre 2,5 GW, è il Paese con la più alta capacità installata se paragonata a Spagna, Finlandia, Svezia, Australia, Austria e Paesi Bassi.

Experimental investigation and economic evaluation of wind impacts on the solar panel array of a floating photovoltaic system across different turbulence intensities

Studio di istituti taiwanesi che ha analizzato gli effetti delle turbolenze del vento e dei carichi aerodinamici su stabilità, progettazione e costi dei sistemi fotovoltaici galleggianti offshore.

Experimental study on the losses of dusty PV modules considering irradiance levels and tilt angles

Sporcizia depositata sulla superficie dei pannelli, intensità dell’irraggiamento solare, angolo di inclinazione dei moduli: tre fattori che influenzano le prestazioni del fotovoltaico. Come interagiscono tra loro è di fondamentale importanza per ottimizzare i progetti secondo uno studio cinese.

Effects of substrates on the efficiency of a monocrystalline solar panel

Tegole e lamiera sono i substrati che possono peggiorare maggiormente l’efficienza dei moduli FV a causa del surriscaldamento, mentre erba e terreno offrono le migliori efficienze. Studio della Kampala International University in Uganda.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Renewable Capacity Statistics 2025

Nel 2024 sono stati installati 585 GW di rinnovabili, il 92,5% dell’espansione della potenza totale a livello globale, con un tasso record di crescita annuale del 15,1%. Per la prima volta dal 2019, la nuova potenza da fonti non rinnovabili sono tornate a calare. I dati Irena.

Rapporto mensile Terna – febbraio 2025

A febbraio 2025 la domanda di elettricità in Italia è del 2,1% inferiore a febbraio 2024. Le rinnovabili hanno generato 7,2 TWh (-1,1 TWh su febbraio 2024) e coperto il 29,1% della richiesta mensile (32,9% un anno fa). Sul primo bimestre, domanda in calo dello 0,5% e rinnovabili a -8,8% su gennaio-febbraio 2024.

Analisi trimestrale del sistema energetico italiano (1/2025) – Enea

Consumi di energia primaria e finali in Italia e nell’Unione europea nel 2024. Nell’Ue gli obiettivi su energia e clima 2030 continuano ad allontanarsi. In Italia dinamica simile ma sono tornati ad aumentare i consumi finali, guidati da trasporti e civile.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

European Clean Tech. Navigating energy security in transition

Whitepaper di Rystad Energy sulle tecnologie energetiche pulite, con tendenze e criticità che il sistema europeo dovrà affrontare nei prossimi anni. Dal 2005 l’Europa ha ridotto le emissioni di oltre il 30%. Tuttavia, la transizione energetica per i settori più difficili da decarbonizzare è molto complessa e incerta.

Elettrificazione dei processi a bassa temperatura: la chiave per un’industria sostenibile e competitiva

Studio di ECCO Climate sull’elettrificazione della produzione generata dall’intero settore manifatturiero italiano. di calore nelle industrie. L’elettrificazione di circa la metà del calore industriale a basse e medie temperature potrebbe ridurre di quasi il 10% le emissioni dell’intero settore.

Eye on the tiger: How higher Indian economic growth could impact global energy markets

Entro il 2033, il Pil dell’India potrebbe triplicare, ma sarà probabilmente una crescita che combina una minore intensità energetica, un mix energetico diversificato e un aumento dell’import di materie prime. Un report di Wood Mackenzie (scaricabile con registrazione).

Indicazioni metodologiche per la redazione di studi di fattibilità per la costituzione di CER

Analisi del contesto, analisi tecnico-energetica ed economica, valutazione di impatto: i passaggi indispensabili nella progettazione di una CER spiegati in modo chiaro, con tante fonti e utili indicazioni nel nuovo quaderno di AR-TER.

Energy communities, distributed generation, renewable sources: Close relatives or potential friends?

Chiarimenti sui veri obiettivi delle Comunità energetiche: quali sono i benefici socio-economici e ambientali e a quali condizioni questi si possono realizzare. Uno studio di Stefano Moroni del Dip.to di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Global Energy Review 2025

La domanda globale di energia è cresciuta del 2,2% nel 2024, più velocemente del tasso medio dell’ultimo decennio (+1,3%/anno). L’80% dell’aumento della produzione globale di elettricità è stato fornito da rinnovabili e nucleare, con le sole Fer che hanno contribuito per il 32% della produzione totale.

Rapporto Adeguatezza Italia 2024

Secondo Terna, la penetrazione delle rinnovabili e lo sviluppo dello storage ridurranno le ore di funzionamento delle centrali a gas e la loro sostenibilità economica. Le possibili soluzioni per evitare che il sistema affronti una situazione di mercato sfavorevole.

Piano di Sviluppo Terna

Aggiornamento del Piano industriale 2024-2028 di Terna. Per i prossimi 4 anni potrà contare su 16,5 mld € totali (+65% rispetto ai cinque anni precedenti). Focus sulla doppia transizione: energetica e delle soluzioni digitali.

Key developments in European electricity and gas markets

Flessibilità sul lato della domanda, maggiori interconnessioni, accumuli di rete: queste le direzioni che deve prendere il sistema elettrico Ue per gestire la volatilità dei prezzi e ridurre gli usi di combustibili fossili. Le raccomandazioni di Acer.

Resilience of the Electric Grid through Trustable IoT-Coordinated Assets

Studio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) che ha dimostrato come risorse energetiche distribuite possano stabilizzare la rete elettrica in caso di attacchi cibernetici o fisici.

Assessment of possibilities of streamlining and simplifying the process of applying a capacity mechanism

La Commissione europea ha pubblicato una nuova relazione sull’attuale processo di approvazione dei meccanismi di capacità nell’Ue, con alcune proposte di semplificazione.

Recommendation N. 01/2025 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators

Proposta dell’Agenzia dell’Ue per la Cooperazione fra i Regolatori dell’Energia (Acer) per l’istituzione di un Codice di rete sulla risposta alla domanda (Demand Response Network Code) in Europa. Il codice mira a regolamentare e incentivare la partecipazione attiva alla demand response.

Il sistema elettrico spagnolo

Due documenti che forniscono un quadro del mercato elettrico in Spagna (rapporto annuale Red Electrica 2024 e panoramica di Key to Energy): mix elettrico, sviluppo delle rinnovabili, prezzi elettricità e PPA.

Il costo della transizione energetica per il consumatore finale

RSE stima le dinamiche di costo dell’elettricità e del gas fino al 2050; si sottolinea soprattutto il valore delle pompe di calore come volano della transizione energetica. Simulazioni di sostituzione delle caldaie a gas con pompa di calore secondo diverse modalità e variabili.

Newsletter Gme (marzo)

A febbraio il Pun cresce a 150,36 €/MWh (+7,33 €/MWh su gennaio), seguendo una dinamica in linea con quella osservata sulle quotazioni delle principali borse elettriche europee, legate al prezzo del gas. In Sardegna minimi orari di 0 €/MWh per tre giorni.

ACCUMULI E IDROGENO

Long Duration Energy Storage Council – 2024 Annual Report

Caratteristiche, usi, vantaggi e svantaggi dei vari sistemi LDES, cioè gli accumuli di lunga durata, una delle chiavi per integrare solare ed eolico. Le regole e gli investimenti che servono per far decollare queste tecnologie.

Pumped hydro energy storage to support 100% renewable energy

Ricerca dell’Australian National University (Anu) sul potenziale dei pompaggi idroelettrici a circuito chiuso, lontani dai fiumi, per la creazione di un sistema elettrico al 100% rinnovabile, accanto ai sistemi a batteria.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

10+2 false credenze sulla direttiva EPBD

Documento di Rete Irene (da scaricare con registrazione gratuita), network di imprese impegnate nella riqualificazione edilizia, che fa chiarezza su cosa comporterà per i proprietari di case la direttiva europea EPBD sulle prestazioni energetiche degli edifici.

Indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia

Attraverso 11 interventi è possibile arrivare a una riforma degli incentivi in materia edilizia che passi dalla razionalizzazione degli strumenti alla semplificazione degli oneri amministrativi, fino alla promozione dell’innovazione tecnologica. Indagine della Commissione Ambiente della Camera.

Manuale d’uso Certificati Bianchi

Il documento, da 285 pp. del Gse, spiega come usare la piattaforma online e come presentare i progetti per i Titoli di Efficienza Energetica ed è rivolto ai soggetti proponenti gli interventi e ai distributori di energia elettrica e/o gas.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Carbon Majors: 2023 Data Update

Le emissioni complessive dei più grandi produttori al mondo di combustibili fossili e cemento sono aumentate tra 2022 e 2023 dello 0,7%, arrivando a 33,7 Gt/CO2 equivalenti. Il peso maggiore è legato alle società di proprietà statale. Analisi di InfluenceMap.

CLIMA ED EMISSIONI

Rapporto sulle aste di quote europee di emissione 2024

Documento del Gse che fornisce un aggiornamento sull’andamento delle aste nell’ambito dello European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) a fine 2024. Offre uno sguardo d’insieme sulle Aste CO₂, sulla regolazione europea, sul mercato del carbonio e dei principali mercati energetici connessi.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Sul Piano di Azione Ue per il settore automotive

Come sostenere la transizione dell’intera industria automobilistica europea verso veicoli puliti, garantendone la competitività internazionale, senza introdurre nuovi finanziamenti.

Decarbonise Corporate Fleet

Al piano di azione piano sul futuro dell’industria automobilistica europea si aggiunge una comunicazione della Commissione su come decarbonizzare le flotte aziendali, puntando sui veicoli a zero emissioni con una serie di raccomandazioni, anche di misure fiscali, ed esempi di buone pratiche.

