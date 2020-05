Nel giorno dell’assemblea degli azionisti di Eni, che quest’anno si tiene a porte chiuse senza alcuna partecipazione tramite streaming, il mondo ambientalista non poteva non farsi sentire.

Greenpeace ha infatti messo in atto un gesto simbolico e pacifico nel laghetto dell’eur, davanti alla sede romana della partecipata statale, per ricordare alla compagnia petrolifera che l’associazione “non abbassa la guardia quando si tratta del nostro Pianeta” (vedi foto in alto e di lato).

Inoltre dalle 11 di oggi, 13 maggio, è in corso una diretta su Facebook che vede protagonisti Greenpeace Italia, Valori.it, Re:Common e Fridays For Future Italia. Una contro-assemblea, la definiscono le associazioni coinvolte, organizzata insieme a Fondazione Finanza Etica, dal titolo “Quello che Eni non dice”.

Di seguito il video della diretta:

Potrebbe interessarti anche: