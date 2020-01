Mentre il governo spagnolo, fondato sull’inedita alleanza tra socialisti e Unidas Podemos, punta a rilanciare gli investimenti in tecnologie verdi con la versione definitiva del Piano nazionale per l’energia e il clima al 2030, la Spagna ha già ricominciato a correre nel settore delle fonti rinnovabili.

Nel 2019, infatti, secondo i dati appena diffusi da Red Eléctrica de España, in tutto il paese si sono installati 6.456 MW di nuova capacità rinnovabile; un bel salto rispetto al 2018, quando erano entrati in esercizio appena 330 MW di nuova potenza nelle diverse fonti a zero emissioni inquinanti.

Tanto che il gestore della rete elettrica spagnola, in una nota, parla di un record storico per il sistema energetico nazionale.

Più in dettaglio, spiega la nota, il fotovoltaico ha fatto la parte del leone con 93 installazioni per un totale di 3.975 MW mentre l’eolico ha collezionato 86 nuovi progetti per complessivi 2.319 MW; gli altri 162 MW installati nel 2019 si riferiscono a diverse tecnologie.

La maggior parte della capacità realizzata lo scorso anno, si legge nel documento, deriva dalle aste competitive svolte nel 2017 (5.689 MW) mentre il resto del contingente (767 MW) corrisponde a progetti sviluppati al di fuori di quei procedimenti.

Così la capacità cumulativa delle rinnovabili ha superato 55.000 MW nel 2019 segnando un incremento di quasi il 13% in confronto ai dodici mesi precedenti; quasi metà dell’intera potenza “verde” deriva dai parchi eolici (46% del totale) mentre il fotovoltaico contribuisce con il 16% e le altre fonti rinnovabili fanno il 38% della torta.

Le rinnovabili, prosegue la nota di Red Eléctrica de España, nel 2019 hanno generato 97.826 GWh quindi il loro “peso” nel mix elettrico totale è stato del 37,5% con un contributo particolarmente elevato degli impianti eolici; questi ultimi, infatti, hanno contribuito al 20,8% della generazione elettrica complessiva dello scorso anno, battuti solamente da nucleare e cicli combinati a gas, entrambi intorno al 21% del mix.

Ricordiamo che la Spagna punta al 74% di fonti rinnovabili elettriche nel 2030 con un totale azzeramento del carbone; l’eolico, secondo le ultime proiezioni del governo, dovrà salire a 50 GW di potenza cumulativa installata e il fotovoltaico a 39 GW.

